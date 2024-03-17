Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг связала себя узами брака со своей давней партнершей Софи Аллуаш в Аделаиде.

В коротком заявлении в Facebook сенатор Вонг сказал, что они «рады, что так много членов нашей семьи и друзей смогли разделить с нами этот особенный день».

Как известно ABC, свадьба состоялась на винодельне Bird in Hand в Вудсайде на Аделаидских холмах.

На мероприятии присутствовали премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и его невеста Джоди Хейдон, а также ряд коллег из Лейбористской партии.