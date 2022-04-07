Глава Йемена Абд Раббо Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

Он также распорядился, чтобы вице-президент Али Мохсен аль-Ахмар покинул занимаемую им должность. Новое ведомство возьмет на себя обязанности как президента, так и его заместителя. Оно будет управлять политикой, военными делами и безопасностью страны во время переходного периода.

Совет должен будет проводить сбалансированную внешнюю политику, которая отвечает интересам йеменского государства, обеспечивает независимость и суверенитет страны, а также неприкосновенность ее границ, уточняет телеканал. Как ожидается, совет немедленно объявит чрезвычайное положение.