Глава ИВ: В Тертер было сброшено 16 277 ракет и снарядов, 21 ракета «Смерч»

«С 27 сентября по 10 ноября в Тертер было сброшено 16 277 ракет и артиллерийских снарядов, а также 21 единица запрещенных ракет «Смерч». Как сообщает Report, об этом глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов сказал сегодня во время визита в Тертер представителей дипломатического корпуса, руководителей представительств международных организаций в Азербайджане.

По его словам, в ходе этих атак погибли 17 мирных жителей, 63 мирных жителя получили ранения: «83 из 102 общественных зданий на территории района нанесен урон, два здания полностью разрушены. В общей сложности 4 004 семьи пострадали. Дома 271 семьи были полностью разрушены. В один из этих домов попало 7 снарядов подряд».