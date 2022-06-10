Санкции США в отношении Ирана через какое-то время будут сняты. Об этом заявил в пятницу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Односторонние репрессивные санкции США прекратят свое действие, это не продлится долго», — цитирует его агентство ISNA. По словам министра, «новое правительство Ирана намерено полностью выполнить программу устойчивого экономического развития». «На следующем этапе мы, безусловно, нейтрализуем санкции США, поскольку они не имеют ничего общего с международным правом», — добавил он.

25 мая спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что вероятность провала переговоров с Ираном о возвращении к полному соблюдению положений ядерной сделки в настоящее время выше, чем достижения успеха в данном диалоге. Однако 8 июня Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран представил Вашингтону новый пакет предложений по восстановлению ядерной сделки.

Постоянная «пятерка» Совета Безопасности ООН и Германия (группа «пять плюс один») подписала с Ираном в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде с апреля 2021 года. (ТАСС)