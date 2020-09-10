Глава грузинского правительства заявил, что в стране началась вторая волна COVID-19

«57 случаев сегодня и 44 вчера прямо указывают, что эпидемиологическая ситуация в стране потихоньку меняется. Мы предполагали вторую волну, и этот процесс начинается. Мы ждали осенью, и осенью процесс начинается. Главное, что никаких поводов для паники нет, потому что мы полностью управляем ситуацией, ситуация под контролем», — заявил Гахария. (sputnik-georgia.ru)