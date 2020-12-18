Глава государства: Идет работа по созданию российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе

«Идет работа по созданию российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе, — о создании мониторингового центра также говорится в совместном заявлении, — который будет осуществлять мониторинг за ситуацией».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Совета глав государств СНГ.

«Что касается того, что там происходит сейчас, то города Агдам нет, он разрушен. В городе Агдам осталась одна полуразрушенная мечеть. Когда мы начали интересоваться, почему же ее не разрушили, как все остальные мечети, было сказано, что это являлось своеобразным ориентиром, привязкой к местности, чтобы в случае если азербайджанская армия предпримет атаку в этом направлении, чтобы давать артиллерии точные ориентиры куда бить. Иностранные журналисты, посетившие бывший город Агдам, то, что от него осталось, называют его Хиросимой Кавказа. Я считаю, что это хуже чем Хиросима. Потому что Хиросима это трагедия ядерная, атомный удар, но по ней не прошлись толпы вандалов и варваров. В нашем же случае город Агдам был разрушен после оккупации. Сознательно, целенаправленно, точно так же, как и город Физули», — отметил глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что это ситуация, которую, наверное, мир не видел, за последние даже столетия и сказал: «В тех городах, где осуществлялись незаконные поселения, так кое-какие здания остались, особенно в Кяльбаджарском районе, городе Кяльбаджар. Но они были сожжены и разрушены армянскими представителями за тот 20-дневный или 15-дневный период, за который они должны были оттуда выйти — с 10 ноября по 1 декабря. Так вот они разрушали дома, те дома, которые они даже не построили. Они просто вселились в дома азербайджанцев. Они их сжигали, выносили все, они рубили деревья, даже те деревья, которые не смогли увезти, чтобы продавать, они их бросили на дороге. Сжигали леса. Поэтому этот вандализм, к сожалению, продолжался до сих пор».