Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем комитета начальников штабов армии США Марком Милли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны.

В ведомстве отметили, что военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.

Ранее Милли заявил, что сосредоточение российских военных вблизи украинской границы не свидетельствует о желании Москвы вторгнуться на территорию западного соседа. Однако он подчеркнул, что Вашингтон пристально наблюдает за действиями Кремля.

До этого Милли назвал Россию одним из трех центров силы (наряду с США и Китаем), формирующихся а международной арене на фоне наступления эпохи повышенной стратегической нестабильности.