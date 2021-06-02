Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Ереван и Баку к возобновлению переговоров для долгосрочного мирного урегулирования карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.

В ходе сегодняшней встречи с и.о. премьер-министра Армении Пашиняном и телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Евросовета подчеркнул, что ЕС придает важность стабильности и процветанию Южного Кавказа, а также углублению отношений с двумя странами-партнерами.

«Европейский союз глубоко заинтересован в безопасности, стабильности и процветании Южного Кавказа как неотъемлемой части Восточного партнерства», — говорится в заявлении.

Как отметил Мишель, Евросоюз призывает Армению и Азербайджан «в срочном порядке сотрудничать в деле возвращения задержанных, обеспечения полной транспарентности в вопросе минных полей и других важных гуманитарных вопросов».

Мишель также отметил, что полноценная реализация Ереваном и Баку трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года имеет значение для региональной безопасности и стабильности.

«ЕС предоставляет гуманитарную помощь на сумму около 20 миллионов евро и будет продолжать оказывать содействие», — говорится в заявлении.

Однако решение насущных гуманитарных проблем – лишь первый шаг на пути к устойчивому мирному урегулированию конфликта.

ЕС также готов предоставить экспертные оценки в сфере делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. (Спутник Армения)