«В захваченных Россией районах Украины армия конфискует зерно и сельскохозяйственную технику. Это в некотором смысле напоминает о мрачном прошлом — временах советской коллективизации и катастрофического голода 1930-х годов». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает DW.

По ее словам, Москва использует как оружие не только энергоснабжение, аналогично выглядит ситуация и с продовольственной безопасностью.

«Россия намеренно бомбит зернохранилища в Украине и блокирует украинские суда с пшеницей и семенами подсолнечника в Черном море. Вдобавок Россия накапливает запасы собственного продовольствия в качестве «одной из форм шантажа». Москва также прекратила поставки, чтобы добиться роста мировых цен, она торгует пшеницей ради геополитической поддержки. За этим кроется лишь одна мысль: Россия использует голод и зерно ради власти», — подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, это ведет к стремительному росту мировых цен на пшеницу.

«Больше других пострадали слабые страны и незащищенные группы населения: так, цены на хлеб в Ливане выросли на 70 процентов, признаки нарастающего продовольственного кризиса налицо. Ответ на этот вызов должен быть европейским и глобальным. Европа работает над тем, чтобы доставить заблокированное в Украине зерно на мировой рынок и одновременно увеличить собственное производство зерновых. Европа также помогает Африке снизить зависимость от импорта. Настало время покончить с негативной зависимостью. Настало время установить новые связи. Настало время заменить старые цепочки новыми связями», — резюмировала фон дер Ляйен.