Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур поздравил с назначением министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, по ошибке отметив его фейковый аккаунт.

В ночь на воскресенье турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл состав нового кабинета министров страны. Главой МИД Турции стал Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации. До него главой МИД Турции являлся Мевлют Чавушоглу. Он был министром с 2014 года.

«Желаю успехов на новом посту моему давнему другу и коллеге. Удачи, министр!» — написал Мур в Twitter, отметив шуточный аккаунт Фидана.

У нового министра иностранных дел пока нет официального аккаунта, а профиль, который Мур указал в посте, отмечен как пародийный.

Позже глава британской разведки извинился, уточнив, что его пожелания были настоящими.