Глава британского МИД еще раз заявил, что спецслужбы России пытались похитить данные о вакцине

Великобритания совершенно уверена в том, что российские спецслужбы пытались украсть западные разработки по вакцине от коронавируса. С таким утверждением выступил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал документ, в котором Россия обвинялась в попытке украсть сведения о разработке вакцины от коронавируса в Великобритании, Канаде и США. Это, как установили спецслужбы трех упомянутых стран, делала группировка APT29, которая «почти наверняка является частью российских разведслужб».

«Мы совершенно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были задействованы в кибератаке, направленной на научные исследования и организации в этой стране и за рубежом с целью или подрывной работы, или получения выгоды от ведущейся научно-исследовательской деятельности», — сказал Рааб.

«Мы расцениваем это как часть более широкого систематического подхода к киберсфере со стороны России в то время, когда весь мир объединяется и старается победить COVID-19, в том числе найти глобальное решение по вакцине. Я думаю, что это возмутительно и достойно осуждения то, что правительство России вовлечено в эту деятельность», — добавил глава Форин оффиса.