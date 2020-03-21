Gilan Holding предоставил свои отели в качестве карантинных зон

Основываясь на обязательствах по корпоративной социальной ответственности, GilanHolding вносит свой вклад в государственные профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) в Азербайджане.

Как передает Report, многие отели в Баку и регионах, входящие в группу компаний GilanHolding, временно сменили форму деятельности и привлечены к борьбе с коронавирусом.

В настоящее время эти отели используются в качестве карантинных зон. Все расходы зон, действующих совместно с различными государственными органами, покрываются холдингом.

Отметим, что, несмотря на ослабление деловой активности в стране и негативное влияние введения специальных режимов в торговле, туризме и других областях для предотвращения пандемии коронавируса (COVID-19), GilanHolding чувствительно относится к вопросам занятости. Поддерживая устойчивость бизнеса для снижения негативного воздействия на подразделения группы компаний, GilanHolding способствует обеспечению занятости в этой ситуации, вносит вклад в поддержку населения и экономике страны.