Гигантская «капля» воды нагревается в Тихом океане: ученые не могут объяснить аномальное явление

Ученые ищут причины странного явления, которое зарегистрировано примерно в 800 километрах от Новой Зеландии. Здесь, в районе Тихого океана, образовалась гигантская «капля» воды, температура которой поднялась на шесть градусов выше температуры всей воды в океане. Исследователи заявляют, что никогда ранее с такими ситуациями не сталкивались и объяснить причины происходящего они не могут.

Специалисты Университета Виктории заявили: в настоящее время этот участок представляет собой неизученный и неизвестный науке факт резкого точечного потепления. Спутниковый снимок демонстрирует участок размером около одного миллиона квадратных километров и на он выглядит как огромная красная клякса.

Пять лет назад отчасти похожее явление было зарегистрировано между Аляской и Калифорнией, но тогда причину можно было объяснить резким потеплением и формированием аномального жаркого фона.