90% жителей Турции считают США вражеской страной, в то время как более 62% видят в России друга. Таковы результаты исследования центра Gezici, которые приводит Ulusal TV.

62,6% опрошенных считают, что Россия является другом Турции. 72,8% уверены, что с «Российской Федерацией нужно устанавливать хорошие отношения». 18,3% не считают РФ другом, еще 8,9% участников опроса признались, что у них нет ответа на этот вопрос.

В то же время около 90% опрошенных заявили, что Соединенные Штаты являются врагом Турции.

Президент исследовательского центра Gezici Мурат Гезичи, заявил, что, согласно результатам опроса, турецкое общество «больше отдаляется от Запада и больше доверяет России».

Отмечается, что опрос проходил в 2022 году. В нем приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.