ГЭЦ планирует в августе провести вступительные экзамены

«До 10 августа мы проведем перенесенные экзамены по резидентуре и приему на государственную службу».

Как сообщает АПА, об этом на онлайн-пресс-конференции сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ отметила, что после этого, 13-14 августа, планируется проведение вступительных экзаменов: «Результаты всех экзаменов должны быть объявлены. В августе мы планируем проводить вступительные экзамены 4 дня. В настоящее время точную дату сказать невозможно, есть причины, связанные с карантинным режимом».