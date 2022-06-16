В Баку состоялась самая долгожданная свадьба года — ветеран 44-дневной Отечественной войны Денис Гузлаев и дочь Национального героя Азербайджана Регина Ковалева сочетались узами брака.

«Для нашей семьи это подарок свыше. Регина долго была в поисках — как и каждая молодая девушка она выбирала избранника по разным критерием. Для нее всегда было важно увидеть в будущем спутнике качества, которые были присущи ее героическому отцу. Как мне казалось, она видуализировала образ отца и искала его в своем спутнике», — говорит в беседе с # Виталий Ковалев, дядя Регины, общественный деятель и брат Национального героя.

На свадьбе присутствввали гости всех рангов — от героев войны и членов семей шехидов до чиновников и депутатов.

Поздравить пару пришли многие журналисты.

Среди многочисленных подарков жениху и невесте выделяется главный — квартира, выданная государством.

Свадьба выдалась веселой и трогательной. Во время одного из танцев жених одел форму — ту самую, в которой он защищал нашу честь и освобождал Родину от оккупантов.

«Регина и Денис обречены на счастье — они видели много трудностей, поэтому впереди у них только хорошие и радостные события», — говорит Виталий Ковалев, и не согласится с этим — невозможно.

Регина Ковалева рано потеряла своего отца, героического сына Азербайджана. Ему было 26 лет, когда он погиб в Карабахской войне.

«Юра был человеком с большой буквы. Он беззаветно любил Родину, и не щадил ничего во имя ее процветания и освобождения от вражеской оккупации. Несмотря на то, что дома у него было двое маленьких детей, на фронте он всегда лез в самое пекло. Он служил в разведке и с каждым днем рвался все дальше и дальше. Он жил Азербайджаном!», — рассказывают о нем сослуживцы.

Юрий Ковалев погиб в бою в Ходжавендском направлении. Там же получил сильнейшее ранение Денис Гузлаев. Ему пришлось перенести множество сложнейших операций.

Коллектив издания # поздравляет Регину и Дениса, и желает им счастливого будущего в мирном и процветающем Азербайджане!