На специализированном коммерческом телеканала Германии информационно-новостной тематики n-tv с 13 сентября распространяются новости об очередном вооруженном инциденте в армяно-азербайджанском приграничье.

В новостных сюжетах приводились видеокадры с похорон азербайджанских шехидов, павших в результате военной операции в ответ на армянские провокации.

Отметим, что n-tv осуществляет вещание с 1992 года. Штаб-квартира телеканала находится в Кёльне, вещание n-tv осуществляется по всей Германии в форматах DVB-C (цифровое кабельное телевидение) и DVB-S (цифровое спутниковое телевидение), IPTV и Live-Streaming в интернете.