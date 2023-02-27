Германия призвала Россию вернуться к Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Как передает # со ссылкой на Der Spiegel, об этом заявила а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Давайте вместе призовем Путина вернуться к ДСНВ и возобновить диалог о договоре с США. Я твердо убеждена, что это в интересах всех нас во всем мире», — сказала она.

Министр отметила, что в течение последнего года Россия нарушает самые фундаментальные принципы Устава ООН и международного права, применяя вооруженную силу.

«Россия подрывает архитектуру контроля над вооружениями, от которой мы все зависим. Денонсация ДСНВ стала лишь последним ударом, который Россия нанесла по нашей архитектуре контроля над вооружениями и Договору о нераспространении», — подчеркнула она.