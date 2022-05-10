Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и это навсегда. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».

«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — сказала она.

Ранее Бербок заявила, что санкции против России не могут быть отозваны даже в случае эффекта от них для Германии.