Федеральное агентство по сетям Германии (BNetzA) опасается полного прекращения поставок газа из РФ и призывает жителей страны экономить энергию. Такое заявление сделал глава BNetzA Клаус Мюллер, его слова приводит Deutsche Welle.

Согласно информации, с 11 по 21 июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для «плановых профилактических работ». Вопрос в том, не превратятся ли эти техработы в «непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам», подчеркнул Мюллер.

Если поставки газа из России «снизятся на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии», уверен глава федерального агентства. По его словам, 12 недель до начала отопительного сезона должны быть использованы для подготовки к нему.

Клаус Мюллер призвал жителей ФРГ оперативно проверить работу отопительных котлов и радиаторов.