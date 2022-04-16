Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал отсутствие информации об увеличении военной помощи со стороны Германии.

Об этом он сказал в комментарии Welt, пишет «Европейская правда».

«Объявление об увеличении военной помощи Украине на первый взгляд звучит хорошо. Однако украинское правительство не было проинформировано о деталях», — сказал Мельник.

По его словам, никаких консультаций с его страной по этому поводу не проводилось. «Мы не знаем объемов дальнейших поставок оружия, процедуры или временных горизонтов. Все это остается неизвестным», — добавил посол.

Мельник сказал, что его правительство уже получило многочисленные предложения от немецкой военной промышленности по такому оружию, как системы ПВО, самоходные гаубицы, боевые танки типа «Леопард» и бронетранспортеры типа «Marder».

«Мы надеемся, что наконец-то сможем начать честный и конструктивный диалог с федеральным правительством, чтобы Германия могла помочь нам как можно быстрее приобрести это и другое тяжелое вооружение», — сказал он.

Напомним, министр финансов Кристиан Линднер объявил, что Германия увеличит фонд военной поддержки зарубежных стран до 2 миллиардов евро, большая часть которых пойдет Украине на закупку оружия (eurointegration.com.ua).