ФРГ решила ужесточить ограничения для приезжающих в страну россиян с воскресенья, 27 июня, передает РИА «Новости», ссылаясь на документ германо-российского форума.

Сообщается, что прибывающим из Российской Федерации теперь будет нужно проходить двухнедельный карантин без возможности досрочного прекращения.

Кроме того, один из источников агентства заявил, что Германия хочет приостановить наземное и авиасообщение с Россией.

В Германии коронавирусом заразились 3 733 208 человек, из которых 3 616 230 выздоровели, еще 90 701 скончался. Страна ввела цифровой сертификат вакцинации, который начал действовать с 10 июня.