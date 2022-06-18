Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 33 350 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 18 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки — 1 465, боевые бронированные машины — 3 573, артиллерийские системы — 739, РСЗО — 233, средства ПВО — 98, самолеты — 216, вертолеты — 180, БПЛА оперативно-тактического уровня — 594, крылатые ракеты — 129, корабли / катера — 14, специальная техника — 55.

Наибольшие потери ВС РФ понесли на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.