Генштаб ВС Украины обнародовал потери российских войск с начала боевых действий.

С 24 февраля по 26 марта потери российской стороны составили: личный состав — 16 400 человек, танки ‒ 575 единиц, боевые бронемашины / APV ‒ 1 640 ед., артиллерийские системы — 293 ед.

Кроме того, за этот период уничтожен 51 зенитный комплекс, 117 самолетов, 127 вертолетов, 56 БПЛА, 19 спецтехники и т.д.

«Данные обновляются. Расчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — сказано в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.