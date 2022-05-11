С 24 февраля по 11 мая общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 26 350 (+350 за сутки) человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНИАН.
Уничтожены:
- 1187 (+17) танков
- 2856 (+48) боевых бронированных машины
- 528 (+9) артиллерийских систем
- 185 (+0) реактивных систем залпового огня
- 87 (+0) средств ПВО
- 199 (+0) самолетов
- 160 (+2) вертолетов
- 390 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 94 (+0) крылатые ракеты
- 12 (+0) кораблей / катеров
- 1997 (+17) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 41 (+0) единица специальной техники
За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются.