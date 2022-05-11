С 24 февраля по 11 мая общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 26 350 (+350 за сутки) человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНИАН.

Уничтожены:
  • 1187 (+17) танков
  • 2856 (+48) боевых бронированных машины
  • 528 (+9) артиллерийских систем
  • 185 (+0) реактивных систем залпового огня
  • 87 (+0) средств ПВО
  • 199 (+0) самолетов
  • 160 (+2) вертолетов
  • 390 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 94 (+0) крылатые ракеты
  • 12 (+0) кораблей / катеров
  • 1997 (+17) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 41 (+0) единица специальной техники

За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются.

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