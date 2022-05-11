С 24 февраля по 11 мая общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 26 350 (+350 за сутки) человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНИАН.

Уничтожены:

1187 (+17) танков

2856 (+48) боевых бронированных машины

528 (+9) артиллерийских систем

185 (+0) реактивных систем залпового огня

87 (+0) средств ПВО

199 (+0) самолетов

160 (+2) вертолетов

390 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня

94 (+0) крылатые ракеты

12 (+0) кораблей / катеров

1997 (+17) единиц автомобильной техники и автоцистерн

41 (+0) единица специальной техники

За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются.