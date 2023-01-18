Победа России в Украине очень опасна для НАТО, так как она сделает альянс более уязвимым. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Чрезвычайно важно, чтобы [президент России Владимир] Путин не выиграл в Украине, частично потому, что это будет трагедия для Украины. Но также это будет очень опасно для всех нас, потому что тогда это будет сигнал всем авторитарным режимам, что они могут достичь желаемого применением силы и нарушением международного права. Это сделает нас уязвимыми», — сказал он.

По словам Столтенберга, путь к миру в Украине — поставки Киеву военной помощи. «Оружие — путь к миру, это парадокс. Но единственный способ достичь соглашения — это убедить Путина, что он не победит на поле боя, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться», — добавил он.