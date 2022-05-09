Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич совершила визит в Киев.

Как сообщает Корреспондент. нет, об этом написал в «Twitter» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Рад приветствовать генерального секретаря Совета Европы Марию Бурич в Киеве. Мы ценим ее лидерство и важные решения, принятые в рамках Совета Европы ПАСЕ и государствами-членами в ответ на агрессию России против Украины. Мы обсудили дальнейшие шаги по привлечению России к ответственности за ее преступления», — отметил Кулеба.