Генсек ООН сделал обращение по случаю Всемирного дня беженцев

«Почти 80 миллионов женщин, детей и мужчин во всем мире были вынуждены покинуть свой дом, став беженцами или внутренне перемещенными лицами. Еще больше шокирует тот факт, что только за прошлый год в эти ряды влилось десять миллионов человек».

Об этом говорится в видеообращении генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

По случаю Всемирного дня беженцев мы обязуемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы положить конец конфликтам и преследованиям, заставляющим людей бежать в столь больших количествах, заявил генсек.

«Сегодня мы также отдаем должное щедрости и гуманности принимающих общин и стран, которым зачастую приходится иметь дело с собственными проблемами в области экономики и безопасности. Мы обязаны демонстрировать этим странам нашу признательность, поддерживать их и помогать им финансовыми средствами.

Мы все должны стремиться к восстановлению целостности международного режима защиты беженцев и выполнению обязательств, взятых на Глобальном форуме по беженцам, с тем чтобы беженцы и принимающие общины получали необходимую им поддержку.

В этом году пандемия COVID-19 создает дополнительную угрозу для беженцев и перемещенных лиц, которые относятся к наиболее уязвимой категории населения. В своей недавней аналитической записке о пандемии COVID-19 и перемещении людей я призвал правительства позаботиться о том, чтобы эти люди были вовлечены во все усилия по реагированию и восстановлению.

Беженцы и перемещенные лица также выделяются среди тех, кто активно подключается к работе на переднем крае борьбы с пандемией.

От лагерей в Бангладеш до больниц в Европе — повсюду беженцы работают медсестрами, врачами, учеными, учителями и выполняют другие важные функции, защищая себя и отдавая долг приютившим их общинам.

По случаю Всемирного дня беженцев мы благодарим беженцев за их изобретательность и решимость поставить на прочное основание свою собственную жизнь, а также сделать лучше жизнь окружающих их людей.

Сегодня и всегда мы едины и солидарны с беженцами и признаем свой важнейший долг — защищать тех, кто спасается бегством от войны и преследований» — отмечается в обращении.