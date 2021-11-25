Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Эфиопии незамедлительно установить в стране режим прекращения огня без предварительных условий.

«Мирный процесс в Колумбии заставляет меня срочно обратиться к сторонам конфликта в Эфиопии для незамедлительного и без предварительных условий [установления режима] прекращения огня, чтобы сохранить страну и начать диалог между гражданами страны», — написал Гутерриш в четверг на своей странице в Twitter.

Повстанцы из эфиопского штата Тыграй начали 27 октября крупное наступление на севере республики, в ходе которого захватили ряд городов в штате Амхара. Они продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня, однако ситуация может измениться. В свою очередь руководство повстанческой «Армии освобождения Оромо» заявило, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу.