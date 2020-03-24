Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции, сообщает ТАСС.

«Я призываю к тому, чтобы снять санкции со стран для обеспечения доступа к продовольствию, медицинским товарам и для их поддержки в борьбе с COVID-19. Настало время солидарности, а не изоляции»,— подчеркнул генсек ООН.

Господин Гутерриш напомнил о возможных ограничениях на передвижения, которые могут повлиять на поставки медицинского оборудования, лекарств и других товаров, необходимых для борьбы с пандемией.

Ранее с призывом ослабить или приостановить санкции в отношении Ирана, Венесуэлы, Кубы, Зимбабве и КНДР выступила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

На прошлой неделе руководство Ирана обратилось к генсеку ООН и мировым лидерам, призвав их активизировать усилия для отмены санкций США, не позволяющих эффективно бороться со вспышкой коронавируса. В Вашингтоне ответили, что американские санкции не затрагивают гуманитарную помощь Тегерану.

По данным на 24 марта, во всем мире подтверждено 398,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 17,4 тыс. человек погибли, 103,3 тыс. человек выздоровели.