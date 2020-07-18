Генсек ООН оценил состояние богатейших людей планеты

Двадцать шесть богатейших жителей Земли обладают столькими же благами, сколькими владеет половина населения планеты, более 70% людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Генсек в субботу по видеосвязи выступает с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе, который родился 18 июля 1918 года.

«Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты», — сказал Гутерреш.

Он указал, что неравенство измеряется не только доходами, заработной платой и богатством. По его словам, шансы людей преуспеть в жизни «зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов».