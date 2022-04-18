Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом необходимость гуманитарных коридоров в Украине для эвакуации людей.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в понедельник в офисе главы всемирной организации по итогам разговора.

«В воскресенье генеральный секретарь беседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Генеральный секретарь выразил неизменную поддержку стамбульскому процессу в связи с войной в Украине и подтвердил необходимость создания гуманитарных коридоров для распространения гуманитарной помощи и эвакуации людей», — говорится в сообщении.