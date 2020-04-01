Генсек ООН назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой

Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.

Как передает РИА Новости, он объяснил это тем, что речь идет о сочетании «с одной стороны болезни, которая представляет угрозу для всех в мире», с другой стороны — об экономических последствиях, «которые вызовут рецессию, какой, наверное, не видели в недавнем пошлом».

По мнению Гутерреша, кризис, вызванный коронавирусом, может углубить нестабильность и привести к активизации конфликтов.

«Это дает нам право полагать, что это, действительно, наиболее сложный кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны», — сказал Гутерреш, представляя свой доклад, посвященный теме глобального реагирования на социально-экономические последствия пандемии COVID-19.