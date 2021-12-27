Генеральный секретарь Объединенной Организации Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что пандемия COVID-19 не последняя для человечества. Уже необходимо готовиться к следующей пандемии. Об этом генсек написал в своем официальном аккаунтев Twitter.

«COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество», — сказано в сообщении.

При этом Гутерреш назвал карательными и неэффективными запреты на поездки для жителей отдельных стран и регионов в контексте выявленного недавно штамма COVID-19 «омикрон».