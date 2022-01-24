Военная активность стран НАТО у границ государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не способствует укреплению безопасности в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась телеканалу ОНТ.

«В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран. Прежде всего, в восточно-европейском регионе. Создается определенный источник угроз, это на самом деле так. Поэтому мы считаем важным снижать этот градус напряженности, военной активности. Нужно искать другие способы для обеспечения безопасности», — заявил Зась.