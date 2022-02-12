Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом США Джо Байденом и другими лидерами стран альянса ситуацию вокруг Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он назвал высоким риск нападения России на Украину и заявил, что страны НАТО готовы к любому сценарию.

«НАТО остается открытой к диалогу, гарантируя защиту всем союзникам», — написал Столтенберг.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр.