Генсек НАТО заявил, что Крым не стал бы частью России, если бы Украина была в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Крым не стал бы частью России, если бы в 2014 году Украина была членом альянса. С таким утверждением он выступил в четверг в Колледже Европы в Брюгге.

«Мой короткий ответ — этого [воссоединения РФ и Крыма] бы не случилось, потому что цель существования НАТО — защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного», — сказал он, отвечая на вопрос студентов о том, случилось бы воссоединение Крыма с РФ, если бы Украина была членом НАТО в 2014 году. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что задача НАТО — предотвращение конфликтов и сохранение мира.

Говоря о возможном членстве Украины и Грузии в НАТО, генсек отметил, что двери альянса остаются открытыми. «Украине и Грузии необходимо соответствовать стандартам НАТО для этого. Мой главный посыл — им нужно фокусироваться на реформах по модернизации институтов, борьбе с коррупцией. И мы помогаем им в проведении реформ», — добавил он.