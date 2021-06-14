Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Times Radio 13 июня назвал два признака, которые могут свидетельствовать о вероятной причастности РФ к принудительной посадке самолета Ryanair в Миске 23 мая.

«Я не могу вдаваться в подробности разведки, но мы знаем, что Беларусь и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех областях, в том числе в области противовоздушной обороны. И второе, что мы видели, это то, что Россия – одна из немногих стран, которые не осудили совершенно неприемлемую принудительную посадку гражданского самолета, летящего из одной столицы НАТО Афин в другую столицу НАТО Вильнюс. и поэтому союзники по НАТО решительно осудили в заявлении это возмутительное действие», – говорится в заявлении.

Столтенберг напомнил, что НАТО призвало к немедленному освобождению белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был задержан после принудительной посадки самолета вместе с его девушкой, россиянкой Софией Сапегой.

Генсек НАТО заявил, что действия белорусски властей были «не только нарушением основных правил и норм гражданской авиации, но и атакой на демократическую оппозицию в Беларуси». Он приветствовал санкции, ввеленые в связи с инцидентом Евросоюзом, Великобританией и США. (gordonua.com)