НАТО обеспокоена данными о концентрации российских войск у границы с Украиной и призывает Россию к деэскалации ситуации. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эстонское агентство BNS.

Соответствующее заявление генеральный секретарь НАТО сделал в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

«Генсек НАТО отметил, что альянс обеспокоен усилением присутствия российских войск у границ с Украиной, поэтому страны НАТО продолжат солидарно оказывать ей поддержку — как политическую, так и практическую», — пишет BNS.

Столтенберг подчеркнул, что главы министерств иностранных дел НАТО завтра прибудут в Ригу, где запланировано «обсуждение единства альянса в это сложное время».