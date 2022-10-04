Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил во время брифинга, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Киева о вступлении в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день генеральный секретарь получил заявку официально путем ноты от Украины», — сказал он.

По словам Жовквы, следующим этапом станет обсуждение данной заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов стран-членов НАТО в Брюсселе.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Киев и альянс уже «де-факто союзники», однако нужно закрепить этот статус документами.

В НАТО ответили, что каждая страна, желающая вступить в альянс, должна следовать установленной процедуре, когда ее кандидатуру единогласно одобрят 30 стран-членов. При этом, 9 стран уже дали согласие.