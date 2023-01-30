В НАТО знают, что Северная Корея помогает Российской Федерации в войне против Украины. Пхеньян предоставляет ракеты, хотя ранее стороны отрицали такие обвинения.

«Нам также известно, что Северная Корея оказывает военную помощь России в войне — ракетами и снарядами, и это лишь подчеркивает, как все взаимосвязано», — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Сеуле на встрече с главой МИД Южной Кореи.

Он отметил, что КНДР активизировала испытания баллистических ракет. Генсек НАТО выразил надежду на расширение сотрудничества с Сеулом в сфере кибербезопасности и контроле за распространением оружия. (УНИАН)