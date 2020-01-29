Генсек ЛАГ: «Сделка века» нарушает права палестинцев на их земли

Первое ознакомление с планом США по урегулированию израильско-палестинского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

По словам генсека региональной организации, мирный план США «может быть успешным лишь после переговоров между двумя сторонами».

«Мы внимательно изучаем американское видение. Мы открыты к любым серьезным усилиям, предпринимаемым для достижения мира… Однако первое ознакомление с объявлением (президента США Дональда Трампа – ред.) указывает на огромное нарушение законных прав палестинцев на их земли и неприемлемость многих представленных компромиссных идей», — приводятся в заявлении слова генсека.

Также Абуль Гейт отметил, что «справедливый и устойчивый мир (между палестинцами и израильтянами – ред.) не может быть достигнут путем игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий начиная с 1967 года или путем легализации этой оккупации».

Он добавил, что позиция Палестины станет определяющей для формирования коллективной позиции арабских стран по американскому мирному плану.

Отметим, что Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глава МИД проведет 1 февраля экстренное заседание для обсуждения «сделки века».