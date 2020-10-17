Генпрокурор: Руководство Армении понесет политическую и военную ответственность за это событие

«Мы наблюдаем, что по мере того, как армянская армия терпит поражение на фронте, в зоне боевых действий, они от бессилия активизируют нападения на мирное население. Это также говорит об их беспомощности. Но считаю, что на этот раз военно-политическое руководство Армении лишилось разума. Это серьезное преступление против человечности, человечества. И юридическая, и политическая ответственность за это будет очень тяжелой для руководства Армении».

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев журналистам на месте происшествия в Гяндже.

«Господин президент даст адекватный ответ как с политической, так и с военной позиции. Потому что это уже агония руководства Армении. Они чувствуют, что в агонии, поэтому предпринимают такие шаги. Глупый шаг, направленный на создание паники среди мирного населения Азербайджана. Но он не пройдет. Мужественное население Гянджи невозможно запугать. Наш народ достойно выдержит и это. Победа за нами», — сказал генеральный прокурор.

Отметим, что ВС Армении в ночь на 17 октября в 01:00 нанесли ракетный удар по второму крупнейшему городу Азербайджана — Гяндже. В результате ракеты полностью разрушили жилые дома, жители остались под обломками. До сих пор из-под обломков извлекли тела 13 человек и более 40 пострадавших.