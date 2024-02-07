Судьба свела их вместе. Покровительница проституции Анаит, которая в чести у наших соседей, обрела покой в объятиях Гарегина Нжде, Дро, Монте Мелконяна.

Согласитесь, что компания более чем символичная, отражающая армянскую сущность.

Проституция и нацизм в армянском обществе пустили такие корни, что сомневаться в их древности было бы кощунственно.

Про Нжде и других армянских террористов поговорим чуть позже, а вот Анаит, коя являлась покровительницей жриц любви в Армении, вызывает особый интерес. Но, давайте все по порядку.

Как сообщают армянские СМИ, благодаря договоренности, достигнутой между Музеем истории Армении и Британским музеем, в сентябре 2024 года впервые в Ереване будет выставлен хранящийся в Британском музее бронзовый бюст богини Анаит.

И армяне искренне этому рады. Бронзовый бюст праматери хаев вернется в Ереван. Возвращение блудницы, пусть даже и в виде бюста, для армян является знаменательным событием.

Но вот какой вопрос меня беспокоит: Каким образом сочетается армянский миф о первом христианском государстве с бюстом Анаит? Ведь поклоняться идолам, коей является и бюст Анаит, является смертным грехом не только в христианстве, но в и других небесных религиях.

И, тем не менее, жители «первого христианского государства» не прочь создать своего рода синтез: объединить идолопоклонство с христианской религией, что априори невозможно.

Да, многие народы пришли к небесным религиям, пройдя долгий путь язычества. Но в Армении, судя по всему, культ язычества все еще в почете, коли возвращение бюста Анаит вызвало у них неописуемый восторг.

А знаете почему? Да потому, что армянская натура никоим образом не сочетается ни со словом Божьим, ни с учением Христа.

Посудите сами. Как представители нации, которые изменяли Родине в Османской империи, совершали геноцид в Ходжалы, убивали мирных азербайджанцев, могут быть последователями Христа, который творил лишь добро?

А вот с Анаит все обстоит иначе. «Анаитство», судя по всему, поощряет восхваление убийц.

Нжде, Дро, Монте Мелконян. Эти нелюди, чьи руки по локоть в крови мирных граждан, в Армении почти являются небожителями.

И создается такое впечатление, что армяне с большим уважением относятся не Богу, а вышеупомянутым «идолам».

Тот или иной теолог, богослов, вне зависимости от религии, призывает людей к миру. То ли дело Армянская апостольская церковь, которая являлась идейным вдохновителем армянского сепаратизма.

Именно эта идеология привела к многотысячным жертвам, как с армянской, так и азербайджанской стороны. А потому, можно с уверенностью сказать, для многих хаев христианская религия чужда. А вот «анаитство» в самый раз.

Так что, Анаит составит достойную компанию армянским «героям».

Помните, известную фразу из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»: «Галантерейщик и кардинал – это сила!».

Вот и сегодня, Анаит и фашистско-террористические призраки армянского прошлого являются фундаментом для возрождения Армении.

Но вот проблема: проституция и нацизм – зыбкая почва. Если в первом случае, можно продаться, то во –втором… Гитлер доказал ошибочность своей идеологии.