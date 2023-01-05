Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов объявил, что следствие полностью восстановило хронологию январских событий 2022 года и установило организаторов беспорядков, передает агентство «Казинформ».

«Январская трагедия потрясла всю страну и стала важным уроком для всех нас», — сказал Берик Асылов в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Он сообщил об идентификации личностей всех погибших во время беспорядков.

«Выяснили причины смерти. Продолжается поиск оружия, преступников привлекаем к ответственности, в том числе тех, кто предал интересы службы и не обеспечил безопасность граждан. Завершаем расследование дел о пытках», — проинформировал Берик Асылов.

Он отметил, что в основной массе участники беспорядков – молодые люди в возрасте до 35 лет. «Всего в производстве спецпрокуроров находилось 720 уголовных дел. По этим делам задержаны 25 лиц, состоящие в запрещенных экстремистских движениях. Арестованы 42 члена организованных преступных групп. Кроме того, среди подозреваемых 8 приверженцев деструктивных религиозных течений. 126 лиц ранее судимы за убийства, кражи, грабежи и разбои», — сказал Асылов.

Кроме этого, подозреваемыми в участии в массовых беспорядках и других преступлениях также признаны иностранцы. Среди них — граждане Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана, добавил генпрокурор.