Генпрокурор Калифорнии стал главой Минздрава США

Сенат Конгресса США утвердил Хавьера Бесерру на должность министра здравоохранения страны, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Сената, в поддержку Бесерры высказались 50 законодателей, против проголосовали 49 сенаторов. В ближайшее время Бесерра будет приведен к присяге.

С 2017 года Бесерра занимал пост генпрокурора Калифорнии.

Бесерра, 26 лет проработавший в Палате представителей, будет курировать расширение положений Закона о доступном медицинском обслуживании, более известного как «Обамакэр».

Республиканцы выступали против назначения Бесерры, ссылаясь на отсутствие у него опыта в вопросах здравоохранения. Они также недовольны тем, что он поддерживает расширение роли правительства в здравоохранении и либерализацию иммиграционной политики.

Ранее в этом месяце утверждение Бесерры оказалось под вопросом после того, как в сенатском комитете, который должен был решить, следует ли отправлять его кандидатуру на рассмотрение в полном составе Сената, голоса разделились поровну.

Лидеру сенатского большинства Чаку Шумеру удалось обойти это препятствие и назначить итоговое голосование на четверг.

«В то время как Америка борется с пандемией коронавируса, давно пора утвердить этого кандидата», – сказал сенатор-демократ Эдвард Марки во время дебатов. Он добавил, что Бесерра рьяно отстаивает принцип «репродуктивной свободы», что является животрепещущим вопросом для сенаторов, выступающих против абортов.

В среду лидер сенатских республиканцев Митч Макконнелл призвал Сенат отклонить кандидатуру 63-летнего Бесерры.

«Отличительной чертой резюме этого кандидата является не его опыт в области здравоохранения, медицины или администрирования, а его пристрастие к межпартийным спорам и его крайне левая идеология», – сказал Макконнелл.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб работает более 80 000 сотрудников в США и за рубежом.

Ведомство курирует различные инициативы – от «Обамакэр», контроля над распространением заболеваний и медицинских исследований до программ медицинского страхования Medicare и Medicaid для пожилых американцев, бедных и инвалидов.