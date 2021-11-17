Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с провокацией, совершенной Арменией 16 ноября.

Об этом говорится в информации пресс-службы структуры.

«16 ноября по указанию военно-политического руководства Армении вооруженные силы этой страны, грубо нарушив условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также фундаментальные нормы и принципы международного права, подвергли обстрелу из артиллерийских установок разного калибра позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах. В результате мер, принятых Азербайджанской Армией, провокация Армении на госгранице была пресечена. Тем не менее, с сожалением сообщаем, что в результате провокации 7 азербайджанских военнослужащих стали шехидами и 10 получили ранения.

Шехидами стали:

— Алиев Натиг Юсиф оглу;

— Нифталиев Умуд Орудж оглу;

— Джаббаров Орхан Хатам оглу;

— Агаев Эльчин Марифат оглу;

— Халилов Мурад Галиб оглу.

— Алиев Эльчин Рамиль оглу;

— Ализаде Эльмин Самир оглу;

В связи с указанными фактами в Военной прокуратуре возбуждены уголовные дела по статьям 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и 29, 120.2.12 (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса.

Органами прокуратуры Азербайджанской Республики проводится документирование и сбор доказательств, необходимых для обеспечения привлечения к ответственности и наказания в рамках норм международного права совершивших различные преступления военнослужащих Вооруженных сил Армении», — отмечается в сообщении.