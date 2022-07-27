«В последние дни некоторые пользователи социальных медиа тиражировали не соответствующую действительности информацию с целью подорвать имидж азербайджанской армии, создать искусственный ажиотаж среди граждан, бросить тень на работу, проводимую государством по усилению обороноспобности. Для пресечения случаев, направленных на нарушение общественно-политической стабильности, прав и свобод человека и граждан лица, допустившие подобные действия, были приглашены в Генеральную прокуратуру, в их отношении были предприняты меры прокурорского воздействия».

Об этом говорится в информации пресс-службы Генеральной прокуратуры.

В информации говорится: «Пользователям социальных медиа – руководителю сайта “jamaz.info” Фикрету Фарамаз оглу Ибишбейли, руководителю сайта “miq.az” Алышову Агилю Балабей оглу, жителю города Ширван Исмаилу Эльчин Ханкерем оглу, жителю Лянкяранского района Джаббарлы Али Аллахверди оглу и жительнице Хачмазского района Фаталиевой Нуране Этибар гызы были сделаны предупреждения о том, чтобы в дальнейшем они не допускали такие негативных случаев. Кроме того, за размещение на своей странице в

“Facebook” информации, распространение которой запрещено законом, в отношении Шахмурадова Тофига Тахмураз оглу было начато производство по делу об административном правонарушении по ст. 388-1.1.1 Кодекса об административных правонарушениях, которое было направлено на рассмотрение в суд Низаиминского района г. Баку.

Решением суда в отношении Тофига Шахмурадова избран административный арест сроком на 1 месяц.