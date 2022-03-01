Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира. Об этом во вторник сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

«Эхо Москвы» отключено от эфира», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, сайт телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) оказался недоступен. При попытке его открыть появляется ошибка 503.

«Эхо Москвы» оспорит в суде решение, которое привело к отключению от эфира и блокировке сайта.

«Редакция «Эха Москвы» категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведший к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта <…> Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — написал Венедиктов.

По его словам, содержащиеся в представлении претензии «не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России».

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Позже радиостанция была отключена от эфира. В Генпрокуратуре отметили, что размещаемая «Эхо Москвы» и телеканалом «Дождь» информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя.