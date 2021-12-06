«В соответствии с Актом об амнистии на свободу вышел в целом 1 921 осужденный».

Oб этом заявил начальник Управления по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, государственный советник юстиции 3-го класса Эльнур Мусаев на брифинге, посвященном исполнению органами прокуратуры постановления об объявлении амнистии в связи с 8 ноября – Днем Победы.

«Эта цифра постоянно растет. До сих пор принято 13 Актов об амнистии. Действующий Акт об амнистии будет применен в отношении 16-17 тыс. человек», — подчеркнул он.